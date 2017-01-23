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10:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Авиакомпанию «КрасАвиа» требуют признать банкротом

«КрасАвиа» требуют признать банкротом. Соответствующий иск выдвинуло муниципальное предприятие «Хатанга-Энергия».

Источник: Вести - Красноярск

Напомним, что это уже третья за полгода попытка обанкротить краевое предприятие. До этого производство дел прекращалось. Губернатор края заявлял о планах акционировать «Красавиа». Добавим, что компания доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы в районы Крайнего Севера.


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