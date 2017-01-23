Авиакомпанию «КрасАвиа» требуют признать банкротом
«КрасАвиа» требуют признать банкротом. Соответствующий иск выдвинуло муниципальное предприятие «Хатанга-Энергия».
«КрасАвиа» требуют признать банкротом. Соответствующий иск выдвинуло муниципальное предприятие «Хатанга-Энергия».
Напомним, что это уже третья за полгода попытка обанкротить краевое предприятие. До этого производство дел прекращалось. Губернатор края заявлял о планах акционировать «Красавиа». Добавим, что компания доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы в районы Крайнего Севера.