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08:53 (мск), источник: Nakanune.ru

ЕЭСК возглавил глава «Свердловэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский назначен исполняющим обязанности управляющего директора АО «ЕЭСК».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕЭСК, директор свердловского филиала компании будет совмещать свою работу сразу в двух структурных подразделениях «МРСК Урала». Сегодня Олега Мошинского представил коллективу АО «ЕЭСК» генеральный директор компании Сергей Дрегваль.

Напомним, что в июне прошлого года решением годового общего собрания акционеров было принято положительное решение акционерами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК» ОАО «МРСК Урала». Стратегическими целями данного управленческого решения об изменении системы корпоративного управления «ЕЭСК» являлись повышение эффективности функционирования всего сетевого комплекса Свердловской области, включая столицу Урала, интеграция планов развития предприятий, входящих в состав «МРСК Урала», а также улучшение управляемости электросетевыми объектами в зоне ответственности энергетической компании. Новое кадровое решение позволит продолжить данную работу.

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