ЕЭСК возглавил глава «Свердловэнерго»
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский назначен исполняющим обязанности управляющего директора АО «ЕЭСК».
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский назначен исполняющим обязанности управляющего директора АО «ЕЭСК».
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, что в июне прошлого года решением годового общего собрания акционеров было принято положительное решение акционерами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК» ОАО «МРСК Урала». Стратегическими целями данного управленческого решения об изменении системы корпоративного управления «ЕЭСК» являлись повышение эффективности функционирования всего сетевого комплекса Свердловской области, включая столицу Урала, интеграция планов развития предприятий, входящих в состав «МРСК Урала», а также улучшение управляемости электросетевыми объектами в зоне ответственности энергетической компании. Новое кадровое решение позволит продолжить данную работу.