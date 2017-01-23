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08:54 (мск), источник: Kapital.kz

КазМунайГаз и Газпром договорились о поставках газа

Казахстан договорился с Россией о поставке более 12 млрд кубометров газа в 2017 году, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании «КазТрансГаза».

Источник: Kapital.kz

Так, по итогам прошедших в Астане переговоров между АО НК «КазМунайГаз» (дочерняя организация АО «КазТрансГаз» — ред) и ПАО «Газпром» согласован объем поставок казахстанского газа на 2017 год, который составит порядка 12,8 млрд куб. метров.

В компании подчеркнули, что «Газпром» и «КазТрансГаз» ежегодно наращивают объемы экспортируемого газа. Для отечественной газовой отрасли договоренность об экспорте газа в Россию в объеме 12,8 млрд является стратегически значимой.

«В целях реализации ранее достигнутых межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией, а также организации взаимодействия, “КазМунайГаз” и “Газпром” традиционно проводят совместные консультации и определяют ключевые позиции сотрудничества на долгосрочный период», — отметили в компании.

АО «КазТрансГаз» — национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы Компании АО «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

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