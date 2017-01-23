КазМунайГаз и Газпром договорились о поставках газа
Казахстан договорился с Россией о поставке более 12 млрд кубометров газа в 2017 году, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Казахстан договорился с Россией о поставке более 12 млрд кубометров газа в 2017 году, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Так, по итогам прошедших в Астане переговоров между АО НК «КазМунайГаз» (дочерняя организация АО «КазТрансГаз» — ред) и ПАО «Газпром» согласован объем поставок казахстанского газа на 2017 год, который составит порядка 12,8 млрд куб. метров.
В компании подчеркнули, что «Газпром» и «КазТрансГаз» ежегодно наращивают объемы экспортируемого газа. Для отечественной газовой отрасли договоренность об экспорте газа в Россию в объеме 12,8 млрд является стратегически значимой.
«В целях реализации ранее достигнутых межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией, а также организации взаимодействия, “КазМунайГаз” и “Газпром” традиционно проводят совместные консультации и определяют ключевые позиции сотрудничества на долгосрочный период», — отметили в компании.
АО «КазТрансГаз» — национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы Компании АО «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.