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08:45 (мск), источник: Интерфакс

Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц

С 1 января такие отели были лишены права предоставлять гостиничные услуги.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Департамент спорта и туризма столицы в январе выявил 148 «серых» гостиниц и хостелов, которые не прошли классификацию накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года, но продолжают размещать объявления о бронировании, сообщает официальный портал мэрии.

Список с адресами направлен в региональные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру Москвы, говорится в сообщении.

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«Правоохранительные органы в рамках своих полномочий примут соответствующие меры», — заявили в департаменте.

Там пояснили, что больше всего «серых» гостиниц — около 100 — расположено в Центральном административном округе (ЦАО). Меньше всего — в новой Москве и Северо-западном округе (по две гостиницы на округ).

Классификация гостиниц в Москве завершилась в 2016 году, ее прошли 870 отелей на 58,1 тыс. номеров.

С 1 января все столичные гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги.

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