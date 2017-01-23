Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Департамент спорта и туризма столицы в январе выявил 148 «серых» гостиниц и хостелов, которые не прошли классификацию накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года, но продолжают размещать объявления о бронировании, сообщает официальный портал мэрии.

Список с адресами направлен в региональные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру Москвы, говорится в сообщении.