В Красноярске продолжают борьбу с незаконной рекламой

Это 40 кубометров бумаги и более 7 тысяч конструкций различного формата. Работы по демонтажу рекламных конструкций и табличек проводят в ежедневном режиме. Уже очищено более 3,5 тысяч опор освещения и 192 остановки.



К слову, в прошлом году к административной ответственности за аналогичные правонарушения привлекли более тысячи человек, сумма штрафов составила 1 миллион 153 тысячи рублей.



