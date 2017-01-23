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10:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске продолжают борьбу с незаконной рекламой

В Красноярске продолжают борьбу с незаконной рекламой. Так, в Советском районе сожгли несанкционированную продукцию, собранную за месяц.

Источник: Вести - Красноярск

Это 40 кубометров бумаги и более 7 тысяч конструкций различного формата. Работы по демонтажу рекламных конструкций и табличек проводят в ежедневном режиме. Уже очищено более 3,5 тысяч опор освещения и 192 остановки.

К слову, в прошлом году к административной ответственности за аналогичные правонарушения привлекли более тысячи человек, сумма штрафов составила 1 миллион 153 тысячи рублей.

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