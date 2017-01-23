Сотрудники КАМАЗа вышли из корпоративного отпуска
Вторая половина корпоративного отпуска будет предоставлена летом.
Вторая половина корпоративного отпуска будет предоставлена летом.
(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня, 23 января, сотрудники ПАО «КАМАЗ» вышли из корпоративного отпуска.
По традиции новый рабочий год начался для камазовцев с корпоративного оплачиваемого отпуска, продлившегося две недели.
В штатном режиме в январе работали ремонтные и сервисные службы, поскольку время отпусков традиционно используется на предприятии для ремонта и модернизации оборудования, работающего в круглосуточном режиме.
Вторая половина корпоративного отпуска на КАМАЗе будет предоставлена летом.