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09:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сотрудники КАМАЗа вышли из корпоративного отпуска

Вторая половина корпоративного отпуска будет предоставлена летом.

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня, 23 января, сотрудники ПАО «КАМАЗ» вышли из корпоративного отпуска.

По традиции новый рабочий год начался для камазовцев с корпоративного оплачиваемого отпуска, продлившегося две недели.

В штатном режиме в январе работали ремонтные и сервисные службы, поскольку время отпусков традиционно используется на предприятии для ремонта и модернизации оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

Вторая половина корпоративного отпуска на КАМАЗе будет предоставлена летом.

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