18 новых междугородних автобусов вышли в рейсы до Барнаула

Новые автобусы отправляют по маршруту в Алтайский край и Казахстан. Мягкие сидения, регулировка не только спинки вверх-вниз, но и самого кресла в бок. Первым пассажирам при посадке подарили сувенир на память.

— Сейчас зима, поэтому важно, что в автобусе тепло, — делится первыми впечатлениями пассажир Андрей Самсонов. — Удобно, чисто, быстро, комфортно.

В новом автобусе удобно не только пассажирам — водители новыми машинами довольны не меньше.

— Сиденья регулируются, очень удобные, мягкие, проблем нет, комфортные условия для водителя, тепло — печка под ногами, — говорят водители.