18 новых междугородних автобусов вышли в рейсы до Барнаула
Доехать до Барнаула из Новосибирска теперь можно с большим комфортом. 20 января автопарк Новосибирской области пополнился на 18 автобусов — они разные в зависимости от направления.
Доехать до Барнаула из Новосибирска теперь можно с большим комфортом. 20 января автопарк Новосибирской области пополнился на 18 автобусов — они разные в зависимости от направления.
Новые автобусы отправляют по маршруту в Алтайский край и Казахстан. Мягкие сидения, регулировка не только спинки
— Сейчас зима, поэтому важно, что в автобусе тепло, — делится первыми впечатлениями пассажир Андрей Самсонов. — Удобно, чисто, быстро, комфортно.
В новом автобусе удобно не только пассажирам — водители новыми машинами довольны не меньше.
— Сиденья регулируются, очень удобные, мягкие, проблем нет, комфортные условия для водителя, тепло — печка под ногами, — говорят водители.
Год назад обновили автопарк, который используют в направлении Кузбасса, в этом году повезло пассажирам, отправляющимся на Алтай. В ближайших планах — начать строительство автостанции на Гусинобродском шоссе. Южное направление — одно из самых перспективных.
— Сегодня идет строительство Восточного обхода и автостанции на Гусинобродском шоссе. В дальнейшем можно будет спокойно отправлять пассажиров и в Барнаул, и в Чулым, Убинку, Барабинск, и в направлении Омска, — говорит министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов.
Что касается новых автобусов, то пока на маршруты вышли семь машин. Еще одиннадцать ждут в начале февраля.