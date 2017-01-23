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09:20 (мск), источник: VN.RU

18 новых междугородних автобусов вышли в рейсы до Барнаула

Доехать до Барнаула из Новосибирска теперь можно с большим комфортом. 20 января автопарк Новосибирской области пополнился на 18 автобусов — они разные в зависимости от направления.

Новые автобусы отправляют по маршруту в Алтайский край и Казахстан. Мягкие сидения, регулировка не только спинки вверх-вниз, но и самого кресла в бок. Первым пассажирам при посадке подарили сувенир на память.

— Сейчас зима, поэтому важно, что в автобусе тепло, — делится первыми впечатлениями пассажир Андрей Самсонов. — Удобно, чисто, быстро, комфортно.

В новом автобусе удобно не только пассажирам — водители новыми машинами довольны не меньше.

— Сиденья регулируются, очень удобные, мягкие, проблем нет, комфортные условия для водителя, тепло — печка под ногами, — говорят водители.

Год назад обновили автопарк, который используют в направлении Кузбасса, в этом году повезло пассажирам, отправляющимся на Алтай. В ближайших планах — начать строительство автостанции на Гусинобродском шоссе. Южное направление — одно из самых перспективных.

— Сегодня идет строительство Восточного обхода и автостанции на Гусинобродском шоссе. В дальнейшем можно будет спокойно отправлять пассажиров и в Барнаул, и в Чулым, Убинку, Барабинск, и в направлении Омска, — говорит министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов.

Что касается новых автобусов, то пока на маршруты вышли семь машин. Еще одиннадцать ждут в начале февраля.

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