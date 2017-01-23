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09:58 (мск), источник: Sputnik.by

«Аэрофлот» в понедельник отменил дневной рейс в Минск

Соответственно не будет выполнен и рейс SU1843 Минск — Москва: самолет Аэрофлота должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Дневной рейс Москва — Минск российской авиакомпании «Аэрофлот» был отменен в понедельник 23 января, свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

По данным табло, рейс SU1842, который должен был отправиться из российской столицы в Минск в 15:15, имеет статус отмененного.

Соответственно не будет выполнен и рейс SU1843 Минск — Москва: самолет Аэрофлота должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.

О причинах отмены рейсов компания «Аэрофлот» ничего не сообщает.

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