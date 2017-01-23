«Аэрофлот» в понедельник отменил дневной рейс в Минск
Соответственно не будет выполнен и рейс SU1843 Минск — Москва: самолет Аэрофлота должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.
Соответственно не будет выполнен и рейс SU1843 Минск — Москва: самолет Аэрофлота должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Дневной рейс Москва — Минск российской авиакомпании «Аэрофлот» был отменен в понедельник 23 января, свидетельствуют данные
По данным табло, рейс SU1842, который должен был отправиться из российской столицы в Минск в 15:15, имеет статус отмененного.
Соответственно не будет выполнен и рейс SU1843 Минск — Москва: самолет Аэрофлота должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.
О причинах отмены рейсов компания «Аэрофлот» ничего не сообщает.