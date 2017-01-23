Ляззат Ибрагимова возглавила «Жилстройсбербанк Казахстана»
До назначения Ибрагимова была заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
До назначения Ибрагимова была заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Ляззат Ибрагимова возглавила «Жилстройсбербанк Казахстана», сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Сегодня председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев представил коллективу АО «Жилстройсбербанк Казахстана» нового руководителя. Им стала действующий член Совета директоров банка Ляззат Ибрагимова, с 3 февраля 2016 года занимавшая должность заместителя председателя правления холдинга «Байтерек», — рассказали в
Представляя нового руководителя, Ерболат Досаев подчеркнул заслуги Ляззат Ибрагимовой в структуре холдинга «Байтерек», отметив ее профессиональные и личные качества. Ляззат Ибрагимовой 44 года. Она уроженка Акмолинской области, окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт, в 2003 году — Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева. Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начала в 1995 году преподавателем Евразийского государственного университета имени Л. Н. Гумилева. В период с 2004 по 2009 год работала руководителем структурных подразделений АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в 2009 году — главным менеджером дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Затем являлась заместителем председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в период с 2011 по 2016 год занимала пост председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в феврале 2016 года избрана заместителем председателя правления.
Отметим, бывший председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбатыр Жумагулов 29 декабря 2016 года был назначен