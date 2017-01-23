Ляззат Ибрагимова возглавила «Жилстройсбербанк Казахстана», сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НУХ «Байтерек».

«Сегодня председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев представил коллективу АО «Жилстройсбербанк Казахстана» нового руководителя. Им стала действующий член Совета директоров банка Ляззат Ибрагимова, с 3 февраля 2016 года занимавшая должность заместителя председателя правления холдинга «Байтерек», — рассказали в пресс-службе НУХ «Байтерек».

Представляя нового руководителя, Ерболат Досаев подчеркнул заслуги Ляззат Ибрагимовой в структуре холдинга «Байтерек», отметив ее профессиональные и личные качества. Ляззат Ибрагимовой 44 года. Она уроженка Акмолинской области, окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт, в 2003 году — Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева. Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начала в 1995 году преподавателем Евразийского государственного университета имени Л. Н. Гумилева. В период с 2004 по 2009 год работала руководителем структурных подразделений АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в 2009 году — главным менеджером дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Затем являлась заместителем председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в период с 2011 по 2016 год занимала пост председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в феврале 2016 года избрана заместителем председателя правления.