Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В июле 2016 года правоохранители Иркутской области изъяли из незаконного оборота более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, в том числе дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость партии оценивается на сумму свыше 40 миллионов рублей. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили в двух складах на промышленной базе города Усть-Кута.

«Значительная часть спиртного была разлита в стеклянные бутылки, маркированные поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Как установлено заключением специалиста экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области специальные маркировки являлись поддельными», — говорится в сообщении.

Специалисты Главного следственного управления МВД России по Иркутской области ходатайствовали перед судом об уничтожении алкоголя, легальность которого владельцы не смогли подтвердить документально. Суд счел доводы следствия убедительными и вынес постановление об уничтожении порядка 300 тысяч бутылок алкогольной продукции общим объемом около 139 тысяч литров.