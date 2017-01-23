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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок поддельного алкоголя

ИРКУТСК, 23 янв — РИА Новости. Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, изъятой ранее сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В июле 2016 года правоохранители Иркутской области изъяли из незаконного оборота более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, в том числе дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость партии оценивается на сумму свыше 40 миллионов рублей. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили в двух складах на промышленной базе города Усть-Кута.

«Значительная часть спиртного была разлита в стеклянные бутылки, маркированные поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Как установлено заключением специалиста экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области специальные маркировки являлись поддельными», — говорится в сообщении.

Специалисты Главного следственного управления МВД России по Иркутской области ходатайствовали перед судом об уничтожении алкоголя, легальность которого владельцы не смогли подтвердить документально. Суд счел доводы следствия убедительными и вынес постановление об уничтожении порядка 300 тысяч бутылок алкогольной продукции общим объемом около 139 тысяч литров.

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