Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок поддельного алкоголя
ИРКУТСК, 23 янв — РИА Новости. Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, изъятой ранее сотрудниками полиции, сообщает
ИРКУТСК, 23 янв — РИА Новости. Суд в Иркутске постановил уничтожить 300 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, изъятой ранее сотрудниками полиции, сообщает
В июле 2016 года правоохранители Иркутской области изъяли из незаконного оборота более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, в том числе дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость партии оценивается на сумму свыше 40 миллионов рублей. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили в двух складах на промышленной базе города
«Значительная часть спиртного была разлита в стеклянные бутылки, маркированные поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Как установлено заключением специалиста
Специалисты Главного следственного управления МВД России по Иркутской области ходатайствовали перед судом об уничтожении алкоголя, легальность которого владельцы не смогли подтвердить документально. Суд счел доводы следствия убедительными и вынес постановление об уничтожении порядка 300 тысяч бутылок алкогольной продукции общим объемом около 139 тысяч литров.