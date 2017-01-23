Два новых сельскохозяйственных кооператива появятся в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Сегодня на аппаратном заседании в правительстве Хабаровского края под председательством вице-губернатора Сергея Щетнева обсудили вопросы расширения поставок местной сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок. Для этого в регионе создан Краевой сельскохозяйственный фонд, который финансово помогает предпринимателям начинать новые проекты и реализовывать полученную продукцию через крупные торговые сети региона. Благодаря его работе планируется развивать проекты по организации забойных цехов в селах Федоровка и Отрадное Хабаровского и Вяземского районов. В Нанайском, имени Полины Осипенко и Лазо районов открылись центры заготовки дикоросов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщил глава района имени Лазо Владимир Сорокин, местные власти продолжат сотрудничество с фондом. В первом полугодии планируется создать два новых сельхозкооператива. Первый займется переработкой продукции растениеводства, второй — мясной.

«Потребность в таких формах работы у нас большая — ежегодно в районе растет количество крестьянско-фермерских хозяйств, которые развивают свою деятельность, увеличивая объемы производимой сельхозпродукции. Она успешно реализуется в муниципальном районе, налажены поставки в образовательные и социальные учреждения, соседние территории. В прошлом году только на ярмарках выходного дня и рынках наши фермеры реализовали 570 тонн сельскохозяйственной продукции. Мы готовы наращивать объемы. В связи с этим у нас есть потребность в увеличении представленности нашей продукции в торговых сетях края», — отметил Владимир Сорокин.

Как отметил заместитель председателя правительства края — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков, Краевой сельскохозяйственный фонд готов оказывать активное содействие в продвижении местной продукции. Центральное место здесь отведено создаваемым кооперативам, которые будут выступать заказчиками на определенные виды сельхозпродукции и организовывать ее поставки в торговые сети. С розничными предприятиями уже заключены специальные контракты.

«Мы договорились с торговыми сетями, что для местной продукции они будут выделять только лучшие полки, таким образом, отдавая преимущество тем товарам, которые произведены в Хабаровском крае. Это главная задача регионального проекта “Наш выбор 27” — поддержка местного производителя, товары которого маркируются специальным логотипом. Речь идет не только о продуктах питания, производимых в крае, но и о сельскохозяйственных товарах. Проект получил поддержку на федеральном уровне и не исключено, что наш опыт будут перенимать другие регионы страны», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.