Два новых сельскохозяйственных кооператива появятся в Хабаровском крае
Один из них займется переработкой продукции растениеводства, второй — мясной.
Один из них займется переработкой продукции растениеводства, второй — мясной.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
Сегодня на аппаратном заседании в правительстве Хабаровского края под председательством
Как сообщил глава района имени Лазо Владимир Сорокин, местные власти продолжат сотрудничество с фондом. В первом полугодии планируется создать два новых сельхозкооператива. Первый займется переработкой продукции растениеводства, второй — мясной.
«Потребность в таких формах работы у нас большая — ежегодно в районе растет количество
Как отметил заместитель председателя правительства края — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков, Краевой сельскохозяйственный фонд готов оказывать активное содействие в продвижении местной продукции. Центральное место здесь отведено создаваемым кооперативам, которые будут выступать заказчиками на определенные виды сельхозпродукции и организовывать ее поставки в торговые сети. С розничными предприятиями уже заключены специальные контракты.
«Мы договорились с торговыми сетями, что для местной продукции они будут выделять только лучшие полки, таким образом, отдавая преимущество тем товарам, которые произведены в Хабаровском крае. Это главная задача регионального проекта “Наш выбор 27” — поддержка местного производителя, товары которого маркируются специальным логотипом. Речь идет не только о продуктах питания, производимых в крае, но и о сельскохозяйственных товарах. Проект получил поддержку на федеральном уровне и не исключено, что наш опыт будут перенимать другие регионы страны», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.
Напомним, что на днях проект был представлен на XVI съезде «Единой России», где получил положительную оценку