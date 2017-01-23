Подорожает проезд в пригородных автобусах

На Южном Урале выросла стоимость проезда в пригородных автобусах. Это связано с увеличением расходов на обслуживание машин и на ГСМ, сообщили журналистам в ряде транспортных предприятий, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Платить больше придется на нескольких направлениях. Например, поездка по маршруту «Коркино — Челябинск» обойдется теперь в 90 рублей, до Первомайского — еще на 10 рублей дороже, билет до Еманжелинска теперь стоит 115 рублей — вместо 105-ти. Из Еткуля в Челябинск можно уехать за 91 рубль, а не за 87, как раньше. Таким образом, плата за километр пути с выходных — 2 рубля 5 копеек.