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10:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Екатеринбурггаз» разыскивает собственников «недоступных» квартир

Чтобы провести техобслуживание газового оборудования.

АО «Екатеринбурггаз» опубликовало список адресов, куда в 2016 году не пустили специалистов для техобслуживания газового оборудования. Абонентам из «недоступных» квартир необходимо в кратчайшие сроки связаться с сотрудниками компании для назначения даты визита.

Согласно поправкам в КоАП, в России введена административная ответственность за уклонение от своевременного технического обслуживания, ремонта и замены газового оборудования, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.

Проблема недопуска газовиков остро стоит во всей России. Абоненты, игнорирующие специалистов, ставят под угрозу безопасность жителей всего дома. Практика показывает, что происшествия зачастую случаются в квартирах, где не проводилось техобслуживание газовых приборов.

Следует отметить, что плановое осмотр в многоквартирных домах с газовыми плитами проводится не чаще 1 раза в 3 года, с газовыми водонагревателями — 1 раз в год.

АО «Екатеринбурггаз» в очередной раз призывает потребителей газа к ответственности в части обеспечения специалистам доступа для проверки газового оборудования в обозначенный день. График техобслуживания заранее направляется в управляющие компании, объявления о дате и времени ТО размещаются на подъездах жилых домов. С мероприятиями ближайшего времени можно ознакомиться на сайте компании, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатернибурггаза».

Списки «недоступных» квартир будут переданы в департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.

Контакты для связи:

ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: телефон диспетчера 272−39−04, телефон службы домовых сетей 272−39−05 (06), e-mail: pu1@ekgas.ru.

ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: телефон диспетчера 272−39−29, телефон службы домовых сетей 272−39−24 (27), e-mail: pu2@ekgas.ru.

ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: телефон диспетчера 272−39−39, телефон службы домовых сетей 272−39−83 (45), e-mail: pu3@ekgas.ru.

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