В Калининград не пустили 6,7 тонны мороженного хека из Уругвая

Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Уругвая. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Кстати, за декабрь 2016 года государственные инспекторы пограничных контрольных ветеринарных пунктов Калининградской области досмотрели и оформили свыше 351 тысячи тонн подконтрольных грузов (7278 партий), 5758 транспортных средства. На экспорт оформлено 235 партий поднадзорной продукции, общим весом превышающим 106 тысяч тонн. Объем импорта составил 14,8 тысяч тонн (707 партий).

Поставки продукции из других российских регионов составили — 18,8 тысяч тонн. Объем поставляемых грузов из Калининградского региона в субъекты Российской Федерации — 149 тысяч тонн. Для осуществления лабораторного контроля качества и безопасности импортной продукции отобрано и направлено в ФГБУ «Калининградская МВЛ» и другие учреждения 450 проб. В 29 случаях отобранные пробы дали положительные результаты. В ходе проведения пограничного ветеринарного контроля задержано 64 партии (0,6 тысяч тонн) поднадзорной продукции.

В 8 случаях грузы, ввозимые в регион с серьезными нарушениями ветеринарных требований возвращены по декларациям, из них: импорт — 4 партии; из региона России — 1 партия; Таможенный союз — 3 партии. По выявленным нарушениям ветеринарных требований составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 105 тысяч рублей. Сумма взысканных административных штрафов — 135,5 тысячи рублей.

В 4 случаях утилизирована поднадзорная продукция, общим весом 0,6 тонн.