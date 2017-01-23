ЦБ отозвал лицензию у «Тальменка-банка», работавшего в Воронеже

С понедельника, 23 января, Банк России отозвал лицензию у «Тальменка-банка». Офис этой кредитной организации работал в Воронеже.

Региональное отделение «Тальменка-банка» находилось на улице Кропоткина, 10. Там местные жители могли вложить свои деньги или оформить кредит.

О проблемах в банке стало известно еще 12 января. Тогда в кредитной организации после проверки регулятора приостановили операции по счетам клиентов.

Сообщается, что лицензию отозвали из-за неисполнения «Тальменка-банком» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России.

«Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», — поясняют в ЦБ.

Сейчас в «Тальменка-банке» ввели временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсных управляющих или ликвидаторов.

Отметим, что кредитная организация по величине активов занимала 425 место в банковской системе РФ. Также «Тальменка-банк» — участник системы страхования вкладов. Поэтому воронежские вкладчики смогут вернуть свои деньги, если хранили на счетах бака не больше 1,4 млн рублей.