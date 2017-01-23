Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10:14 (мск), источник: Новости Воронежа

ЦБ отозвал лицензию у «Тальменка-банка», работавшего в Воронеже

Сообщается, что кредитная организация утратила капитал.

Источник: РИА "Новости"

С понедельника, 23 января, Банк России отозвал лицензию у «Тальменка-банка». Офис этой кредитной организации работал в Воронеже.

Региональное отделение «Тальменка-банка» находилось на улице Кропоткина, 10. Там местные жители могли вложить свои деньги или оформить кредит.

О проблемах в банке стало известно еще 12 января. Тогда в кредитной организации после проверки регулятора приостановили операции по счетам клиентов.

Сообщается, что лицензию отозвали из-за неисполнения «Тальменка-банком» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России.
«Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», — поясняют в ЦБ.
Сейчас в «Тальменка-банке» ввели временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсных управляющих или ликвидаторов.

Отметим, что кредитная организация по величине активов занимала 425 место в банковской системе РФ. Также «Тальменка-банк» — участник системы страхования вкладов. Поэтому воронежские вкладчики смогут вернуть свои деньги, если хранили на счетах бака не больше 1,4 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЦБ отозвал лицензию у «Тальменка-банка», работавшего в Воронеже
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь