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10:38 (мск), источник: Newslab.ru

Оскандалившегося бизнесмена отстранили от отлова собак в Красноярске

Предложения первых двух участников признаны не соответствующими требованиям из-за того, что не предоставили в комиссию по закупкам часть документов.

Источник: AP 2016

Скандальному красноярскому предпринимателю не отдали очередной контракт на отлов собак. Сегодня, 23 января, на официальном портале госзакупок появился протокол подведения итогов аукциона на отлов безнадзорных животных в Красноярске.

Напомним, электронный аукцион на отлов, медицинский осмотр с последующей эвтаназией больных животных, а также стерилизацией и чипированием здоровых был объявлен в Красноярске 26 декабря. В прошедший четверг итоги были подведены, и депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев сообщил, что победителем снова может стать Виктор Версяцкас, на которого по итогам его предыдущей работы поступало много нареканий от общественников. При этом на портале были опубликованы лишь номера заявок и предложенные суммы, без указания фирм.

Сегодня же разместили официальный «Протокол подведения итогов», в котором сообщается, что участниками были ИП Версяцкас, ООО «Эспрингаль» и региональный общественный благотворительный фонд «Белка и Стрелка». Предложения первых двух участников признаны не соответствующими требованиям из-за того, что не предоставили в комиссию по закупкам часть документов. Таким образом, победителем стал благотворительный фонд помощи животным «Белка и Стрелка», который фигурировал в протоколе под номером 1 и предложил самую большую сумму — 1,431 млн рублей.

Стоит отметить, что фонд зарегистрирован городе Заозерном Рыбинского района и работает на территории всего Красноярского края.

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