Погранпункты в Приморье закроются из-за Нового года по восточному календарю в Китае

«С 28 по 30 января будут закрыты все пункты пропуска. С 27 января по 2 февраля не будут работать пункты пропуска “Пограничный-автомобильный”, “Марково” и “Турий Рог”. 3 февраля “Пограничный-автомобильный” будет работать только на пассажирском направлении», — говорится в сообщении.

Рабочий день в пунктах пропуска «Полтавка» и «Краскино» 27 января продлится до 13:00 и 13:30 местного времени соответственно. С 31 января по 3 февраля «Краскино» будет работать в обычном режиме. В пункте пропуска «Полтавка» 31 января и 1 февраля будет работать только пассажирское направление.

Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска в Приморье меняться не будет, отмечается в сообщении.