В Омской области котельным не хватает топлива

Согласно нормативам, запас мазута у предприятия должен составлять 138,6 тонны, а угля — 110,6 тонны. Фактически же мазута котельным не хватает на 43%, а угля — на 77%.

При этом в октябре прошедшего года директор «Тепловика» получал представление с требованием устранить данные нарушения, однако необходимого запаса топлива так и не обеспечил. После этого он привлекался к административное ответственности за нарушение правил пользования топливом и энергией по ст.9.11 КоАП, тем не менее неснижаемым запасом топлива котельные в Таврическом районе не обеспечил. В связи с этим прокуратура направила иск в райсуд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.