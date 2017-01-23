Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Россияне поддержали врачей скорой
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Саакашвили винит РФ за свое фото "в кустах" на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
22Вечное сияние Джима Керри
10:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области котельным не хватает топлива

В Таврическом районе прокуратура выяснила, что в местных котельных, находящихся в ведомстве ООО «Тепловик», не хватает топлива.

Согласно нормативам, запас мазута у предприятия должен составлять 138,6 тонны, а угля — 110,6 тонны. Фактически же мазута котельным не хватает на 43%, а угля — на 77%.

При этом в октябре прошедшего года директор «Тепловика» получал представление с требованием устранить данные нарушения, однако необходимого запаса топлива так и не обеспечил. После этого он привлекался к административное ответственности за нарушение правил пользования топливом и энергией по ст.9.11 КоАП, тем не менее неснижаемым запасом топлива котельные в Таврическом районе не обеспечил. В связи с этим прокуратура направила иск в райсуд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь