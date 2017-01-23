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11:04 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале намерены создать многоразовую ракету

Уральские инженеры могут получить финансирование на многоразовую ракету, которая будет эффективней Falcon 9 Элона Маска.

На предстоящих 41-х Королевских чтениях специалисты АО «ГРЦ Макеева» доложат о перспективах продолжения работ по созданию многоразовой, возвращаемой ракеты-носителя КОРОНА. Информация об этом размещена в официальном сборнике тезисов докладов на сайте Академических чтений по космонавтике, передает корреспондент ИА REGNUM.

В тезисах указано, что проведены технико-экономические исследования, разработан эффективный график разработки ракеты-носителя. Похоже на то, что проект, разрабатывавшийся уральцами в инициативном порядке с 1992 года, получит федеральное финансирование. В случае успешной реализации проекта, КОРОНА превзойдет по экономической эффективности прямого конкурента Falcon 9 Элона Маска.

Напомним, что в конце 2016 года генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщил: «На разработанные материалы по проекту КОРОНА получено положительное заключение ФГУП ЦНИИмаш и оформлена заявка в Фонд перспективных исследований (ФПИ) на реализацию проекта. Проект ФПИ одобрен, отмечено, что он отвечает тематике и требованиям Фонда».

Отметим, последние годы инженеры активно бьются за снижение стоимости космических запусков. Очень существенную долю в стоимости запуска составляет ракета-носитель. Это очень высокотехнологичное изделие из дорогостоящих материалов. Сейчас все космические системы, выводящие полезную нагрузку в космос, являются одноразовыми. И достаточно очевидным решением является созданием многоразовой космической системы с возвращаемыми ступенями. Работа в этом направлении ведется в нескольких странах и достаточно давно. Но решение далеко не всегда является столь же простым сколь и очевидным. Возврат ступеней ракеты связан с решением сложнейших инженерных задач.

За тем, как решают эти задачи американские инженеры, можно было наблюдать несколько последних лет по проекту Falcon 9 компании SpaceX. Falcon 9 — это семейство двухступенчатых ракет-носителей с возвращаемой первой ступенью. По классу КОРОНА близка к Falcon 9, а по эффективности обещает превзойти конкурента благодаря ряду инновационных решений, главное из которых двигатель с регулируемым кольцевым соплом.

В Falcon 9 спасается только первая ступень, вторую спасть даже не планировали из-за сложности задачи, а ракета-носитель КОРОНА будет одноступенчатой благодаря новому двигателю. Делать ракеты многоступенчатыми предложил еще К. Э. Циолковский и для многоступенчатости есть две существенные причины. Во-первых, ракета по сути представляет собой бочки с топливом, которое достаточно быстро вырабатывается, а сброс «пустых оболочек» из-под топлива повышает эффективность всей системы. Во-вторых, конструкция ракетных двигателей для разных высот несколько отличается, и двигатели первой ступени, оторвавшие ракету от земли, с набором высоты теряют эффективность.

Судя по всему уральским инженерам удалось найти инженерные решения для устранения обеих причин. Вес конструкции ракеты за счет компоновочных и инженерно-технологических решений составляет 10% от общей массы ракеты, а 90% — это высокоэффективная, экологически чистая топливная пара водород-кислород, при сгорании которой потом получается вода. Новый регулируемый двигатель с кольцевым соплом и перемещаемым центральным телом должен оставаться эффективным в большом диапазоне высот. Стоит отметить, что если КОРОНА будет создана, то она станет первой космической одноступенчатой ракетой-носителем.

Разработчики обещают, что благодаря более простым стартовым конструкциям и облегченному обслуживанию, время подготовки к запуску будет снижено до 24 часов.

Добавим, в России и на Урале не впервые создаются системы с очень высоким уровнем инновационности. В случае успешного завершения проекта, цели которого, несмотря на красоту и изящность инженерных решений, все-таки экономические — стоимость пуска ракет в космос может существенно снизиться.

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