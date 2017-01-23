В Челябинской области заменят 1518 лифтов из фонда капремонта

Основные работы по замене лифтов пройдут в Челябинске — 929 лифтов, Магнитогорске — 342, Златоусте — 70, Озерске — 47, Снежинске — 37. Все работы будут проводиться исключительно за счет средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта.

В 2016 году планировалось заменить 212 лифтов. На сегодня уже выполнены работы по замене 119 лифтов. Еще 93 лифта находятся в завершающей стадии, и в феврале все они будут запущены в эксплуатацию.

«Должен сказать, что замена лифтового оборудования была признана приоритетным направлением в большинстве регионов нашей страны и заводы — изготовители не совсем были готовы к такому резкому увеличению объемов производства. И именно с недопоставкой необходимого лифтового оборудования связана задержка с выполнением работ по ремонту лифтов в 2016 году, — отметил Вадим Борисов. — На сегодняшний день лифтостроительные заводы скорректировали свои планы, и в 2017 году процесс поставок будет оптимизирован».

По словам руководителя ведомства, с учетом того, что более 4 500 лифтов в регионе требует модернизации или замены, необходимо менять не менее 500 лифтов в год.

«По данным администрации, 61% лифтов на территории города Челябинска нуждаются в модернизации или замене, — отметил начальник управления ЖКХ администрации города Челябинска Сергей Кочетков. — Наше управление совместно с управляющими компаниями города подготовило предложения по замене 2 тысяч лифтов, и мы надеемся, что благодаря действию региональной программы эти планы постепенно осуществятся».