Администрация Уинского района незаконно закупила Toyota Camry

Пермское УФАС проверило закупку администрации Уинского района по приобретению легкового автомобиля.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, под условия технического задания подходил автомобиль единственной марки -Toyota Camry. По законодательству необходимо было предусмотреть возможность поставки эквивалентного товара, однако этого не было сделано.



Заказчик формировал начальную цену контракта на основании ценовых предложений поставщиков автомобиля Toyota Camry. На аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке была предложена иномарка этой марки за 1,7 млн рублей.



Поскольку контракт на поставку автомобиля был заключен, УФАС не выдало предписание об отмене аукциона. Однако должностные лица, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности.



Напомним, аналогичное нарушение было зафиксировано в Очерском районе, где администрация также незаконно закупила Toyota Camry.