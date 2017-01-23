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12:20 (мск), источник: НИА Самара

Больше всего квартир в Самарской области предлагают в Тольятти

Мониторинг подготовлен СОФЖИ.

Источник: РИА "Новости"

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 8 170 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в декабре 2016 года.

На первом месте по количеству предложений с огромным отрывом лидирует Тольятти с 4 339 квартирами. На втором — Самара — 1621 квартира, на третьем Сызрань — 647 квартир. Замыкает список Похвистнево — 69 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 43 883 рубля.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 62 149 руб. (в декабре 2015 года — 62 598 руб.), самая низкая — в Октябрьске — 25 428 руб. (в декабре 2015 года -27 617 руб.), сообщает СОФЖИ.

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