Аварийных зданий больше всего в Братске и Черемхово

Соседство Ирины и Нины в любой момент может стать более тесным. Если у первой провалится пол — потолок упадёт на вторую. Старый дом на улице Бочкина — 1952 года постройки.

— Она, вот видите, вот сюда выгнута, стена. И дальше она прогнута туда. Идёт вот такой волной. И в любую минуту это всё может рухнуть.

Ветхую двухэтажку, — говорят жильцы, — капитальный ремонт уже не спасёт. Но квитанции за его оплату приходят каждый месяц. Если верить экспертизе БТИ, износ здания свыше 70%.

— Обращались абсолютно во все органы: и в администрацию Свердловскую, и в администрацию городскую. Обращались в архитектурный комитет. В 6 или 7 инстанций были направлены письма, — говорит жительница дома Ирина Янушковская.

В администрации объяснили: оценка БТИ не в счёт. В список аварийных дом попадёт лишь когда инженерно-техническое обследование проведёт одна из саморегулируемых организаций иркутских строителей или проектировщиков. Подрядчика для экспертизы дома на Бочкина наймёт сам Фонд капремонта — теперь это позволяет законодательство.

Через дорогу — ещё один заведомо аварийный дом. Вместо программы по расселению жилья он тоже умудрился попасть в очередь на капитальный ремонт. Всего таких домов в Иркутске — больше двух десятков, а по области — более тысячи. Это каждый десятый дом в программе капремонта.

А попали они туда как раз из-за того, что не было заявлений от жильцов. Не всем по карману дорогостоящая экспертиза. Нет оценки комиссии — нет решения о признании аварийным. В итоге дом автоматически встаёт на баланс Фонда капремонта. Больше всего зданий «на грани» в Братске, Черемхово и Ангарском округе. И это только выявленные. По словам директора Фонда капремонта Прибайкалья Дениса Быкова, 10% многоквартирных домов на их балансе — в аварийном состоянии. Восстанавливать их нецелесообразно — до ремонта не доживут. И не только дома.

— А когда мы дойдём до 1925, 1930-го годов, там половина собственников… отдавать некому будет. Люди и так в тяжёлых условиях находятся, ещё с них собираем за то, что они находятся в таких условиях, ещё и пени им начисляем. Другого механизма нет, всё по закону. Оставить собственников в таком состоянии категорически нельзя, — говорит генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков.

Сейчас в Фонде проверяют каждое заведомо аварийное здание. Результаты отправят в муниципалитеты, прокуратуру и жилнадзор. А на сайте регионального отделения Фонда вскоре заработает сервис, куда жители смогут отправить жалобы на состояние своего дома.