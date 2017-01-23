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10:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Олег Широких назначен руководителем «Пермских городских электросетей»

ПЕРМЬ, 23 января, РИА ФедералПресс. Руководителем «Пермских городских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» назначен Олег Широких.

Напомним, что ранее занимавший эту должность Эдуард Илларионов возглавил производственно-технический блок филиала «Пермэнерго».

Олег Широких окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электромеханика». С 2010 по 2015 годы трудился главным инженером, директором филиала «ФСК ЕЭС» «Пермское предприятие магистральных электрических сетей».

С 1 июня 2016 года перешел в аппарат управления ОАО «МРСК Урала», где до настоящего времени возглавлял департамент производственной безопасности и производственного контроля.

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