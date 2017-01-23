С каждого — по 1%. Для защиты дольщиков создадут фонд
Его будут наполнять застройщики, и размер отчислений составит один процент от планируемой стоимости строительства.
Его будут наполнять застройщики, и размер отчислений составит один процент от планируемой стоимости строительства.
Платежи в новый фонд для защиты участников долевого строительства начнут принимать с конца января — середины февраля 2017 года. О том, как он будет работать, читайте в материале «АиФ в Омске».
Рост доверия.
Одна из новаций — создание компенсационного фонда, который заменит не оправдавшее себя обязательное страхование ответственности. Средства фонда пойдут на выплату возмещения тем участникам долевого строительства, чьи девелоперы не выполнили взятые на себя обязательства и стали банкротами. Также финансовую помощь могут получить застройщики, которым фонд поручит завершить строительство проблемного объекта.
«Застройщики консервативно к этому относятся, их устраивала и прошлая редакция 214-ФЗ, — говорит Сергей Кошелев, начальник управления строительства министерства строительства и ЖКХ Омской области. — Ну, а что появляются обманутые дольщики — это процесс, зависящий от недобросовестности участников рынка. Это касается застройщиков, которые, не имея оборотных средств и собственных ресурсов, начинают строительство абы как».
В Омской области в 2016 году были усилены меры контроля за деятельностью застройщиков, привлекающих денежные средства граждан — участников долевого строительства. Для решения проблем обманутых дольщиков подготовлены «дорожные карты» на каждый такой дом. В Омске их насчитали 21. Общими усилиями были сданы два дома, один на ул. Конева, другой на 1-й Северной — Волховстроя, в декабре ещё два приняли в эксплуатацию.
«Когда мы работали с
Фонд всё же даёт гарантии гражданам на соблюдение их прав. Конечно, это положительно скажется на росте доверия граждан к инвестициям в строительство жилья.
Арбитражный управляющий.
Изначально застройщиков пугали предположениями, что новый фонд будет наделён широкими функциями, вплоть до банкротства. Но их успокоили — банкротить будут
СРЕДСТВА БУДУТ АККУМУЛИРОВАТЬСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Новую редакцию закона приветствуют представители обществ защиты прав потребителей. Каждый раз громкими скандалами сопровождаются дела с обманутыми дольщиками — они объявляют голодовки и устраивают пикеты.
«Закон о долевом участии никогда не содержал реальных гарантий, — говорит Дмитрий Дмитриев, руководитель общества защиты прав потребителей в сфере строительства. — Страхование ответственности застройщиков было фикцией. Правительство РФ отказалось от идеи страхования и придумало компенсационный фонд, но лучше всё же избегать участия в долевом строительстве».