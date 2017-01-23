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10:54 (мск), источник: АиФ Омск

С каждого — по 1%. Для защиты дольщиков создадут фонд

Его будут наполнять застройщики, и размер отчислений составит один процент от планируемой стоимости строительства.

Платежи в новый фонд для защиты участников долевого строительства начнут принимать с конца января — середины февраля 2017 года. О том, как он будет работать, читайте в материале «АиФ в Омске».

Рост доверия.

Наконец-то завершилась многолетняя эпопея с корректировкой 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». С 2017 года вступит в силу уже 13-я его редакция. Вопрос был острым и дискуссионным, но цель имел благородную — положить конец такому ужасному явлению современности, как обманутые дольщики.

Одна из новаций — создание компенсационного фонда, который заменит не оправдавшее себя обязательное страхование ответственности. Средства фонда пойдут на выплату возмещения тем участникам долевого строительства, чьи девелоперы не выполнили взятые на себя обязательства и стали банкротами. Также финансовую помощь могут получить застройщики, которым фонд поручит завершить строительство проблемного объекта.

«Застройщики консервативно к этому относятся, их устраивала и прошлая редакция 214-ФЗ, — говорит Сергей Кошелев, начальник управления строительства министерства строительства и ЖКХ Омской области. — Ну, а что появляются обманутые дольщики — это процесс, зависящий от недобросовестности участников рынка. Это касается застройщиков, которые, не имея оборотных средств и собственных ресурсов, начинают строительство абы как».

В Омской области в 2016 году были усилены меры контроля за деятельностью застройщиков, привлекающих денежные средства граждан — участников долевого строительства. Для решения проблем обманутых дольщиков подготовлены «дорожные карты» на каждый такой дом. В Омске их насчитали 21. Общими усилиями были сданы два дома, один на ул. Конева, другой на 1-й Северной — Волховстроя, в декабре ещё два приняли в эксплуатацию.

«Когда мы работали с горе-застройщиками, спрашивали, что происходит. Нам отвечали, что не рассчитали финансы, — добавляет Сергей Кошелев. — Один говорит: “Я всё просчитал, но вот при сносе домов частник запросил не 30 млн руб., а 100. Разница большая. Но я же не украл эти деньги, ничего противозаконного не сделал”. Это, мол, бизнес, без риска не живёт».

Фонд всё же даёт гарантии гражданам на соблюдение их прав. Конечно, это положительно скажется на росте доверия граждан к инвестициям в строительство жилья.

Арбитражный управляющий.

Изначально застройщиков пугали предположениями, что новый фонд будет наделён широкими функциями, вплоть до банкротства. Но их успокоили — банкротить будут по-прежнему, а именно по решению арбитражного суда. Правда, процесс будет упрощён тем, что исключается процедура наблюдения. Эту функцию будет выполнять компенсационный фонд. А раз остаются только конкурсное производство и внешнее управление, то и сроки, в течение которых дольщик сможет получить выплату либо жильё, сократятся. До настоящего времени судьба обманутых россиян решалась годами.

СРЕДСТВА БУДУТ АККУМУЛИРОВАТЬСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Новую редакцию закона приветствуют представители обществ защиты прав потребителей. Каждый раз громкими скандалами сопровождаются дела с обманутыми дольщиками — они объявляют голодовки и устраивают пикеты.

«Закон о долевом участии никогда не содержал реальных гарантий, — говорит Дмитрий Дмитриев, руководитель общества защиты прав потребителей в сфере строительства. — Страхование ответственности застройщиков было фикцией. Правительство РФ отказалось от идеи страхования и придумало компенсационный фонд, но лучше всё же избегать участия в долевом строительстве».

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