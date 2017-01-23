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13:09 (мск), источник: Volga News

На ремонт самарских дорог направят более 2 млрд рублей

В понедельник, 23 января, глава Самары Олег Фурсов провел традиционное еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.

В рамках совещания руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов доложил о готовности администрации Самары к ремонту дорог в 2017 году. Вячеслав Коновалов сообщил, что в текущем году на эти цели будет направлено 2,179 млрд руб. и детализировал основные направления работ.

Так, 928 млн руб. будет направлено на ремонт 11 объектов. Торги по ним уже проведены. 164 млн руб. пойдут на ремонт картами свыше 100 кв. м 31 автодороги, 191 млн выделен на ремонт мостового перехода «Южный» (аукцион по определению подрядчика запланирован на 9 февраля). На ремонт внутриквартальных территорий будет выделено 58,5 млн рублей.

Следует отметить, что здесь не учтены средства федерального бюджета, которые поступят в город позднее.

«Каждый годы мы сдвигаем сроки по проведению торгов и стараемся приступать к ремонтным работам как можно раньше. К марту все аукционы должны быть завершены и максимальный объем работ необходимо выполнить в летнее время», — подчеркнул Олег Фурсов.

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