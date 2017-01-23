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11:04 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове более 80% работников получают зарплату в конвертах

Основными причинами, которые привели к развитию теневой экономики в стране, являются коррупция, недоверие в государственном секторе, а также высокие затраты, связанные с организацией труда.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 января — Sputnik. Большая часть экономики Молдовы (а точнее ее 80%) находится тени.

Причем самый высокий процент незадекларированной занятости приходится на сельское хозяйство, строительство, торговлю, сферу гостиничного бизнеса, сообщает Sputnik Moldova. Это доказывают и результаты исследования, которое обсуждалось на заседании рабочей группы экономического совета при правительстве.

По словам президента Национальной конфедерации профсоюзов Олега Будза, хотя профсоюзы ранее и настаивали на том, чтобы правительство применило более радикальные методы борьбы с теневой экономикой, ситуация в этой области остается тревожной.

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Члены профсоюзов потребовали еще в мае прошлого года увеличить штрафы для тех, кто задействовал на своих предприятиях незадекларированный труд. Ужесточения санкций профсоюзы требовали путем внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Такой проект был разработан Министерством труда, социальной защиты и семьи, но не был утвержден.

«Работники, занятые в неформальном секторе экономики, имеют больше проблем на работе. Они не получают адекватной защиты, а при достижении пенсионного возраста получают минимальные пенсии», — сказал Олег Будза.

Основные причины, которые привели к развитию теневой экономики в Молдове, это — коррупция, нехватка рабочей силы, а также тяжесть налогового бремени и низкая эффективность администрирования предприятий.

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