Новая спецтехника пришла в автопарк дорожников Иркутской области
Новые грейдеры, тракторы и экскаваторы скоро отправятся убирать дороги Иркутской области. Автопарк дорожной службы региона пополнила новая техника.
Новые грейдеры, тракторы и экскаваторы скоро отправятся убирать дороги Иркутской области. Автопарк дорожной службы региона пополнила новая техника.
26 машин обошлись в 120 млн рублей. Приобрели их за счёт собственной прибыли по итогам прошлого года. Новую спецтехнику, в первую очередь, получат филиалы дорожной службы
— Пока обеспеченность далека от идеала. Очень много у нас изношенной техники. Но тем не менее дорожная служба старается, чтобы она была вся в строю. Хотелось бы чтобы было 100 процентов. Но для этого ещё нужно будет еще раза 3−4 раза поработать, чтобы заменить весь парк, — говорит заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.