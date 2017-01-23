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11:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Новая спецтехника пришла в автопарк дорожников Иркутской области

Новые грейдеры, тракторы и экскаваторы скоро отправятся убирать дороги Иркутской области. Автопарк дорожной службы региона пополнила новая техника.

26 машин обошлись в 120 млн рублей. Приобрели их за счёт собственной прибыли по итогам прошлого года. Новую спецтехнику, в первую очередь, получат филиалы дорожной службы Усть-Ордынского округа, Качугского, Нижнеилимского, Иркутского и Тулунского районов. Там больше всего проблем с содержанием автодорог.

— Пока обеспеченность далека от идеала. Очень много у нас изношенной техники. Но тем не менее дорожная служба старается, чтобы она была вся в строю. Хотелось бы чтобы было 100 процентов. Но для этого ещё нужно будет еще раза 3−4 раза поработать, чтобы заменить весь парк, — говорит заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

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