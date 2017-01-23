Компания экс-депутата Провозина отсудила у мэрии Омска миллион рублей

Арбитражный суд Омской области вынес решение в пользу компании «Базис-П», в учредителях которой значится экс-депутат Заксобрания от «Справедливой России» Алексей Провозин.

Как выяснилось, 13 января 2016 года нежилое помещение в доме № 33 по улице Красных Зорь, оказалось подтопленным. Юристам компании «Базис-П» удалось доказать, что виновником утечки горячей воды стало муниципальное предприятие. Теперь истцу обязаны выплатить 1 миллион рублей.

Стоит отметить, что в здании по улице Красных зорь № 33 на данный момент работают 10 организаций, среди которых мастерские по пошиву одежды и ремонту очков, и также автоэлектрики.

Отметим, что основой деятельностью прдеприятия «Базис-П» является оптовая торговля пищевыми продуктами. По данным на 2014 год активы компании составляли 25 миллионов рублей.