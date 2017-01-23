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11:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

По данным региональных СМИ, стоимость проезда выросла в Ирпене, Коцюбинском и Буче Киевской области. Также на 30−50% подорожали пригородные маршрутки в столице.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В пригородных маршрутках столицы и по области повысилась стоимость проезда, сообщают СМИ.

«В Буче цена поездки в Киев выросла с 11 гривен до 15 гривен. По городу было 4 гривны, а стало 6», — пишет «Громада Приирпенья».

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Также отмечается, что в Ирпене маршрутка № 420 подорожала с 8 грн до 12, по городу проезд стоит 5 гривен.

В Коцюбинском также выросли цены — маршрутка по городу стоит 5 гривен, ранее цена была 4 грн.

Ранее сообщалось, что в столице с 21 января в очередной раз подорожала стоимость проезда в маршрутках на одну гривну.

Напомним, в декабре прошлого года выросли тарифы на проезд как в пригородных маршрутках, которые заезжают в Киев, так и в некоторых городских.

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