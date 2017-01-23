Готовность стадиона ЧМ-2018 по футболу в Ростове-на-Дону составляет 70%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Готовность стадиона «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Отмечается, что полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Готовность монолитной плиты — 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.

На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% — кладка наружных стен и перегородок, на 73% — установка сборных элементов настила трибун. На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.

Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. Смонтировано 4,4 тысячи кв. м из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона. Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м.

На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения. Окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.