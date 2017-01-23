Новый самолёт для местных перевозок пополнил парк «Авроры»

Самолёт будет летать по маршруту Владивосток — Кавалеров 10 раз в неделю, совершать ежедневные полёты в Дальнегорск и Терней, а также 4 раза в неделю летать в Дальнереченск. Крейсерская скорость самолета составит 338 км/ч, а дальность полета — 1800 километров.

Сейчас из аэропорта Владивосток авиакомпания «Аврора» выполняет регулярные внутренние рейсы в поселки Пластун, Кавалерово, Терней, Преображение, а также в города Дальнегорск и Дальнереченск.