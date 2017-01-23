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11:49 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Новый самолёт для местных перевозок пополнил парк «Авроры»

Новый самолет DHC-6 Twin Otter 400 прибыл в аэропорт Владивостока после многодневного полёта из Швейцарии. Он будет задействован на внутренних рейсах в Приморье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолёт будет летать по маршруту Владивосток — Кавалеров 10 раз в неделю, совершать ежедневные полёты в Дальнегорск и Терней, а также 4 раза в неделю летать в Дальнереченск. Крейсерская скорость самолета составит 338 км/ч, а дальность полета — 1800 километров.

Сейчас из аэропорта Владивосток авиакомпания «Аврора» выполняет регулярные внутренние рейсы в поселки Пластун, Кавалерово, Терней, Преображение, а также в города Дальнегорск и Дальнереченск.

DHC-6 Twin Otter —турбовинтовой пассажирский самолет с укороченными взлетно-посадочными характеристиками, разработанный канадским подразделением компании De Havilland. Их производство продолжалось до 1988 года, а в 2007 году было возобновлено канадской компанией Viking Air, которая запустила производство модернизированной модели — Twin Otter Series 400.

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