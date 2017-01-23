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11:47 (мск), источник: dostup1.ru

Два миллиона получит движение КВН в Челябинской области в 2017 году

Эти деньги потратят на обучающие мероприятия и поддержку команд, которые представят регион в телевизионных лигах.

В 2017 году на развитие движения КВН в Челябинской области выделят более 2 млн рублей — деньги пойдут на обучающие мероприятия и поддержку команд, представляющих регион в телевизионных лигах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

«КВН — это игра, которая в 2016 году отметила свой 55-летний юбилей и остается популярной и сегодня. Именно поэтому Управление молодежной политики считает важным поддерживать движение КВН и помогать командам Челябинской области расти и развиваться», — отметил заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.

Напомним, в минувшие выходные в Сочи завершился XXVIII Международный фестиваль команд КВН, по итогам которого две команды Челябинской области прошли в Премьер-лигу КВН — это «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя».

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