Два миллиона получит движение КВН в Челябинской области в 2017 году

В 2017 году на развитие движения КВН в Челябинской области выделят более 2 млн рублей — деньги пойдут на обучающие мероприятия и поддержку команд, представляющих регион в телевизионных лигах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

«КВН — это игра, которая в 2016 году отметила свой 55-летний юбилей и остается популярной и сегодня. Именно поэтому Управление молодежной политики считает важным поддерживать движение КВН и помогать командам Челябинской области расти и развиваться», — отметил заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.