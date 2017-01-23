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12:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже за 10 дней снесли 7 нелегальных киосков

Они располагались в разных районах города.

Источник: Reuters

В Воронеже власти продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. В городе с 11 по 20 января демонтировали 7 нелегальных киосков.

Четыре из них располагались в Левобережном районе. Убрали киоски на улицах Димитрова, 6, Арзамасской, 21. Также демонтировали два киоска «Робин Сдобин» — на улице 206 Стрелковой дивизии около дома № 292 и на улице Циолковского, 113/4.

Еще два незаконных торговых объекта ликвидировали в Ленинском районе. Это киоск на улице Летчика Колесниченко, 59 и киоск на улице Маршала Шапошникова, 1.

Также снесли киоск в Железнодорожном районе. Он стоял между домами № 3 и № 5 на улице Минской.

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