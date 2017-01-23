Стала известна дата завершения строительства «Ростов-Арены»

«На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Готовность монолитной плиты — 83 процента. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием», — говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, на 90 процентов завершена кладка перегородок из кирпича, на 85 процентов — кладка наружных стен и перегородок, на 73 процента — установка сборных элементов настила трибун. Уже ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.

Из металлоконструкций арочного типа построен каркас крыши и началась укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи квадратных метров из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи квадратных метров. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона. На 83 процента выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Ростов-на-Дону примет, четыре матча группового этапа, а также игру 1/8 финала.

Справка «РГ».

Стадион «Ростов-Арена» строится в пойменной части Дона, где намыта специальная песчаная подушка для будущего сооружения. Площадь земельного участка — около 37 гектаров, а площадь стадиона — 10 гектаров. Здание будет пятиэтажным, с тремя ярусами открытых трибун, большая часть которых визуально раскрывается в сторону центра Ростова. Стадион рассчитан на 45 тысяч мест, после окончания чемпионата вместимость трибун снизят до 40,8 тысячи.