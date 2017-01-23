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12:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Администрация Волгоградской области берет в кредит более 3 миллиардов рублей на обслуживание старых долгов

Администрация Волгоградской области берет в кредит более 3 миллиардов рублей на обслуживание старых долгов.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Пятнадцать электронных аукционов на предоставление кредита Волгоградской области появились на сайте госзакупок. Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области объявил о 15 закупках: 10 на предоставление финансовых услуг на сумму 157 миллионов 900 тысяч рублей и 5 — на 315 миллионов 900 тысяч рублей. Всего область возьмет кредиты на 3 миллиарда 158 миллионов рублей.

В объяснении, под какие нужды берутся кредиты, сказано: «Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения государственных долговых обязательств Волгоградской области». Иначе говоря, очевидно, что новые кредиты берутся для того, чтобы погасить старые.

Выплачивать кредиты область обязуется в течение трех лет. Деньги должны быть перечислены до конца года.

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