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12:23 (мск), источник: СуперОмск

Акционерами «банка Мацелевичей» оказались предприниматель Шкуренко и хоккеист Курьянов

Известным омичам принадлежит почти 30% уставного капитала компании, то есть 60 миллионов рублей.

«СуперОмску» стали известны подробности скандального уголовного дела в отношении омского банкира Станислава Мацелевича.

Оказалось, что акционерами бывшего «Единого строительного банка», через который совершал свои махинации банкир, а ныне известного как «Сибирский банк «Сириус», являются известный омский предприниматель Виктор Шкуренко и хоккеист Антон Курьянов (10% акций).

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Главе Торгового дома «Шкуренко» принадлежит 19,99% уставного капитала компании, что в деньгах оценивается в 39,98 миллионов рублей. Интересен и другой владелец активов банка — главный специалист отдела ТЭК Службы по строительству объектов ТЭК Государственного казенного учреждения города Москвы «Управление капитального строительства» Сергей Попов. Ему принадлежит 10% капитала, то есть 20 миллионов рублей, и, что примечательно, больше ни к каким компаниям он отношения не имеет.

Напомним, что с сегодняшнего дня Центральный Банк России отозвал лицензию у «банка Мацелевичей», ныне известного как «Сибирский банк «Сириус», а до этого как «Единый строительный банк». Именно через данное финансовое учреждение проводил свои махинации «король омских обналичников» Станислав Мацелевич, подозревающийся в обналичке почти 400 миллионов рублей.

Напомним, что в составе акционеров банка предостаточно известных личностей. Так, среди них защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников и Енок Гейвандов, владелец фирмы «Спарк дайджест». Главный же акционер «Сириуса» Василий Дякун и вовсе находится в розыске.

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