Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Женщина из РФ придумала необычный бизнес с выручкой 20 млн рублей
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
38-летняя Ани Лорак показала фигуру в бикини: фанаты в восторге
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
13:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25−30 рублей

Нижегородская администрация планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25−30 рублей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил директор департамента транспорта Александр Голофастов 23 января 2017 года.

Он отметил, что средняя себестоимость поездки на автобусах МП «НПАТ» составляет 25,4 рублей. «Если мы установим тариф ниже этой суммы — у предприятия опять будут убытки. Для “обычных” пассажиров рассматриваем возможность установить тариф от 25 до 30 рублей. Для льготной категории пассажиров цена, конечно, будет меньше. По срокам пока говорить рано, по крайней мере, до того, как муниципалитетам ни передадут полномочия по установке тарифов», — рассказал Александр Голофастов.

Директор транспортного департамента также рассказал, что по данным на январь 2017 года идет разработка «тарифного меню» на проезд в общественном транспорте и разработка перечня новых маршрутов вместо 31 планируемого к отмене.

«В феврале планируем эти работы завершить и предоставить главе администрации на согласование. Общественные слушания и аукционы по новым маршрутам будем проводить весной. Постараемся уложиться в сроки, чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на новые маршруты», — отметил Александр Голофастов.

Ранее сообщалось, что к концу января 2017 года департамент транспорта должен будет разработать и утвердить новые маршруты, которых планируется 20−23 единицы. Сам конкурс планировалось объявить в марте и провести его до конца апреля того же года, а не в декабре 2016 года, как планировалось ранее.

Напомним, что 17 января 2017 года профильный комитет Заксобрания Нижегородской области одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов. Постановление, согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрут, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь