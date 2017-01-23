Нижегородская администрация планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25−30 рублей

Он отметил, что средняя себестоимость поездки на автобусах МП «НПАТ» составляет 25,4 рублей. «Если мы установим тариф ниже этой суммы — у предприятия опять будут убытки. Для “обычных” пассажиров рассматриваем возможность установить тариф от 25 до 30 рублей. Для льготной категории пассажиров цена, конечно, будет меньше. По срокам пока говорить рано, по крайней мере, до того, как муниципалитетам ни передадут полномочия по установке тарифов», — рассказал Александр Голофастов.

Директор транспортного департамента также рассказал, что по данным на январь 2017 года идет разработка «тарифного меню» на проезд в общественном транспорте и разработка перечня новых маршрутов вместо 31 планируемого к отмене.

«В феврале планируем эти работы завершить и предоставить главе администрации на согласование. Общественные слушания и аукционы по новым маршрутам будем проводить весной. Постараемся уложиться в сроки, чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на новые маршруты», — отметил Александр Голофастов.

Ранее сообщалось, что к концу января 2017 года департамент транспорта должен будет разработать и утвердить новые маршруты, которых планируется 20−23 единицы. Сам конкурс планировалось объявить в марте и провести его до конца апреля того же года, а не в декабре 2016 года, как планировалось ранее.

Напомним, что 17 января 2017 года профильный комитет Заксобрания Нижегородской области одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов. Постановление, согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрут, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.