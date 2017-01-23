Новый закон о валюте будет готов к апрелю, — НБУ

Проект закона об иностранной валюте будет готов к концу первого квартала. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий, информирует Капитал со ссылкой на ЛІГА.net.

«Драфт нового закона планируем завершить к концу первого квартала и уже во втором квартале внести его в Раду», — сказал Чурий. По его словам, основная цель документа — отмена запретительных норм в существующих законах, касающихся, к примеру, инвестиций за рубеж, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов.

Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия.

«Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов», — уточнил Чурий. Прогнозировать дату принятия документа в парламенте он не стал.

Как сообщалось ранее, за два года из банковской системы физические лица вывели $11 млрд.