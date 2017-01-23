Сколько людей в Казахстане легально сдают квартиры

Согласно ответу Комитета доходов Министерства финансов РК на запрос редакции, в Казахстане зарегистрировано 24 557 налогоплательщиков, предоставляющих квартиры в аренду. Самое большое количество арендодателей в Алматы — 7 706 человек. На втором месте — Астана, здесь квартиры сдают 3 682 человека. Замыкает тройку ВКО с 1 822 арендодателями. Наименьшее количество людей, сдающих квартиры, — в ЮКО.

Напомним, в Казахстане разрабатывают правила регулирования посуточной аренды. По данным начальника Департамента миграционной полиции МВД РК Серика Саинова, вопрос законодательного урегулирования посуточной аренды недвижимости находится на стадии дополнительной проработки. Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что рынок посуточной аренды могут регулировать по аналогии с гостиницами.

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введена обязательная регистрация граждан по месту временного проживания. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге). К ответственности привлекаются и гражданин, и владелец недвижимости, в которой более одного месяца временно проживает незарегистрированный человек. Закон вызвал широкий общественный резонанс.