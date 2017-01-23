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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Акционеры «МегаФона» одобрили покупку доли Mail.Ru

Акционеры ПАО «МегаФон» на прошедшем 20 января внеочередном собрании одобрили сделку по приобретению доли в Mail.Ru Group.

Как сообщает оператор, в поддержку сделки проголосовали 209 млн 293 тыс. 635 акционеров, против высказались 10 млн 765 тыс. 598 человек. Еще 176 тыс. 500 человек воздержались.

О том, что «МегаФон» решил купить контрольный пакет голосующих акций Mail.Ru Group, стало известно в декабре прошлого года. «МегаФон» предложил 24-процентную премию к цене акций Mail.Ru Group на Лондонской бирже, совокупно оператор готов выплатить за актив $740 млн.

Продавцами контроля в Mail.Ru Group выступают структуры группы USM бизнесмена Алишера Усманова, также являющегося основным акционером «МегаФона».

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