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13:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Магнитка поставила производственный рекорд

По горячему прокату.

В 2016 году на стане 2000 горячей прокатки ММК было выпущено 5,948 миллиона тонн продукции. Это наивысший показатель годового производства с момента пуска агрегата, сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей предприятия.

Производственные рекорды на стане 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд. В 2014 году было произведено 5,93 миллиона тонн продукции, в 2015 году этот показатель был увеличен на 5 тысяч тонн. В 2016 году прокатчики листопрокатного цеха № 10 обновили рекорд.

Стан 2000 горячей прокатки введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005—2008 годах была проведена модернизация цеха — построена четвертая нагревательная печь и обновлено механическое оборудование стана. Это позволило увеличить объем производства, расширить сортамент и улучшить механические свойства выпускаемой продукции.

В настоящее время стан 2000 горячей прокатки является одним из самых мощных и современных в России. Основные потребители его продукции — производители труб, предприятия строительной отрасли и машиностроения.

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