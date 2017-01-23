Нижегородец через суд намерен взыскать с банка и страховой компании 1,535 млн. рублей

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, на имя истца был открыт банковский счет и выдана пластиковая карта, на которой хранились денежные средства в размере 1, 535 млн. рублей, которые были застрахованы в страховой компании с общей суммой покрытия 2, 1 млн.рублей.

Потерпевшему стало известно, что с его карты в период с 12 июня по 13 июня 2015 года были проведены несанкционированные транзакции на общую сумму 1, 535 млн. рублей.

Узнав о случившемся, истец обратился в правоохранительные органы с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, гражданин незамедлительно обратился в банк с заявлением о проведенных без его разрешения операциях и возврате денежных средств. Банком требование было оставлено без удовлетворения, отказ мотивирован тем, что гражданин нарушил условия договора о не предоставлении ПИН-кода третьим лицам. Также истец обратился в страховую компанию о выплате страхового возмещения. Указанное требование оставлено без удовлетворения.

Истец считает, что банком и страховой компанией нарушены его права как потребителя, в связи с чем просит взыскать в свою пользу солидарно с банка и страховой компании денежные в размере 1, 535 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, Борский городской суд Нижегородской области постановил взыскать с банковского работника 4,6 млн.рублей.