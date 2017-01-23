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15:46 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде износ сетей водоснабжения составляет более 80%

В Нижнем Новгороде износ сетей водоснабжения составляет более 80%. Об этом сообщил генеральный директор нижегородского «Водоканала» Александр Прохорчев.

Прохорчев отметил, что на 23 января 2017 года в городе произошло 140 аварий, для сравнения на январь 2015 года произошло 184 аварии, а в том же месяце в 2016 году их количество составило — 222.

«Мы еще не дожили до конца января, но уже видно, что аварийность снижается, работы много, много и денежных вопросов», — отметил Прохорчев.

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