В Нижнем Новгороде износ сетей водоснабжения составляет более 80%

Прохорчев отметил, что на 23 января 2017 года в городе произошло 140 аварий, для сравнения на январь 2015 года произошло 184 аварии, а в том же месяце в 2016 году их количество составило — 222.

«Мы еще не дожили до конца января, но уже видно, что аварийность снижается, работы много, много и денежных вопросов», — отметил Прохорчев.