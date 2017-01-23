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14:02 (мск), источник: Фонтанка

Промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9 процента

Промышленное производство в Петербурге за 2016 год выросло на 3,9%. Об этом сообщает Петростат.

Источник: РИА "Новости"

Самыми быстрыми темпами росла пищевая промышленность — плюс 22,3% к 2015 году. На втором месте выпуск резиновых и пластмассовых изделий — плюс 18,8%, на третьем — производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стекла, керамики, цемента, битума и др.) — плюс 11,8%. Производство тепла и электричества увеличилось на 5,5%.

При этом машиностроение просело на 11,7%, текстильное и швейное производство — на 6,9%, производство автомобилей и других транспортных средств — на 6%, металлургия — на 2,6%.

Для сравнения: по итогам 2015 года промышленное производство в Петербурге сократилось на 7,3%.

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