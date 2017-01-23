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13:53 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Жировки за январь «потяжелеют» за счет отопления

Объемы потребления тепловой энергии для отопления квартир в январе выросли в среднем на 30%. Виной тому — крепкие морозы, стоявшие в начале года несколько долгих дней.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, среднее потребление тепловой энергии на отопление однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра в декабре составило 0,48 Гкал, а в январе — 0,68 Гкал. Отопление двухкомнатной квартиры в 48 квадратных метров в декабре потянуло на 0,70 Гкал, а в январе — 0,97 Гкал.

Это значит, что за отопление в январе мы заплатим больше, чем месяц назад, предупреждают коммунальщики. При нормативном потреблении отопление однокомнатной квартиры в 33 квадратных метра будет стоить 10,5 рубля, двухкомнатной в 48 метров — 15,20 рубля, а 62 метра трехкомнатной — 19,40. Речь идет о предварительном усредненном подсчете.

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