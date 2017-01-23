Жировки за январь «потяжелеют» за счет отопления

Так, среднее потребление тепловой энергии на отопление однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра в декабре составило 0,48 Гкал, а в январе — 0,68 Гкал. Отопление двухкомнатной квартиры в 48 квадратных метров в декабре потянуло на 0,70 Гкал, а в январе — 0,97 Гкал.

Это значит, что за отопление в январе мы заплатим больше, чем месяц назад, предупреждают коммунальщики. При нормативном потреблении отопление однокомнатной квартиры в 33 квадратных метра будет стоить 10,5 рубля, двухкомнатной в 48 метров — 15,20 рубля, а 62 метра трехкомнатной — 19,40. Речь идет о предварительном усредненном подсчете.