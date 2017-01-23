«Газпром» подал иск о банкротстве «Тепловой компании» Омска

20 января в Арбитражный суд Омской области поступил иск о несостоятельности (банкротстве) «Тепловой компании». Истцом значится ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Кроме того, параллельно идет процесс с теми же сторонами по экономическим разногласиям.

Дело в том, что ранее поставщик природного газа обвинил муниципалов в грубом нарушении обязательств по платежам. По данным на 1 января 2017 года, просроченная дебиторская задолженность «Тепловой компании» за потребленный природный газ перешагнула отметку в 213 млн рублей. Этот долг муниципальное предприятие копит с апреля 2016 года.

Вместе с тем нарушается график сроков оплаты, предложенный самим предприятием, в том числе была нарушена договоренность, по которой мэр Вячеслав Двораковский гарантировал выплату 185 млн рублей до конца 2016 года. Из этой суммы предприятие перевело только 17%, или 33,8 млн рублей. Подразделение «Газпрома» просило градоначальника принять меры.