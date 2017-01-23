Одобрена заявка первого резидента ТОР «Тольятти»
Одобрена заявка первого резидента территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти». Об этом сообщила
Одобрена заявка первого резидента территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти». Об этом сообщила
На 23 января запланировано подписание соглашения между мэрией Тольятти и ООО «АКОМ-Индастриал», которое станет первым резидентом ТОР. Заявка от компании поступила в горадминистрацию 28 декабря 2016 года и по результатам рассмотрения комиссии была признана соответствующей всем требованиям.
ООО «АКОМ-Индастриал» намерено создать в ТОР «Тольятти» серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории России (до 90% материалов и комплектующих) при сохранении мирового уровня качества продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений — 959,5 млн рублей. В рамках нового производства резидент планирует создать 73 новых рабочих места. Заявленные параметры инвестиционного проекта соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства РФ.
Положительное решение комиссии было принято 20 января. Представители ООО «АКОМ-Индастриал» проинформированы о необходимости явиться в мэрию для подписания соглашения 23 января.
«Проект ООО “АКОМ-Индастриал” направлен на импортозамещение. Автомобильные аккумуляторы мы производим в стране, а промышленные в основном импортируем