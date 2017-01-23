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15:18 (мск), источник: Volga News

Одобрена заявка первого резидента ТОР «Тольятти»

Одобрена заявка первого резидента территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: Reuters

На 23 января запланировано подписание соглашения между мэрией Тольятти и ООО «АКОМ-Индастриал», которое станет первым резидентом ТОР. Заявка от компании поступила в горадминистрацию 28 декабря 2016 года и по результатам рассмотрения комиссии была признана соответствующей всем требованиям.

ООО «АКОМ-Индастриал» намерено создать в ТОР «Тольятти» серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории России (до 90% материалов и комплектующих) при сохранении мирового уровня качества продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений — 959,5 млн рублей. В рамках нового производства резидент планирует создать 73 новых рабочих места. Заявленные параметры инвестиционного проекта соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства РФ.

Положительное решение комиссии было принято 20 января. Представители ООО «АКОМ-Индастриал» проинформированы о необходимости явиться в мэрию для подписания соглашения 23 января.

«Проект ООО “АКОМ-Индастриал” направлен на импортозамещение. Автомобильные аккумуляторы мы производим в стране, а промышленные в основном импортируем из-за рубежа. Мы ожидаем, что на этой неделе Минэкономразвития РФ зарегистрирует эту компанию в качестве первого резидента, и она получит те льготы, которые предусмотрены законодательством. Рассмотрение заявки на всех уровнях заняло 12 рабочих дней, притом что было достаточно много дискуссий и опасений общественности по поводу сложности данной процедуры», — отметил мэр Тольятти Сергей Андреев.

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