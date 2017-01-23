Одобрена заявка первого резидента ТОР «Тольятти»

На 23 января запланировано подписание соглашения между мэрией Тольятти и ООО «АКОМ-Индастриал», которое станет первым резидентом ТОР. Заявка от компании поступила в горадминистрацию 28 декабря 2016 года и по результатам рассмотрения комиссии была признана соответствующей всем требованиям.

ООО «АКОМ-Индастриал» намерено создать в ТОР «Тольятти» серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории России (до 90% материалов и комплектующих) при сохранении мирового уровня качества продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб., в том числе объем капитальных вложений — 959,5 млн рублей. В рамках нового производства резидент планирует создать 73 новых рабочих места. Заявленные параметры инвестиционного проекта соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства РФ.

Положительное решение комиссии было принято 20 января. Представители ООО «АКОМ-Индастриал» проинформированы о необходимости явиться в мэрию для подписания соглашения 23 января.