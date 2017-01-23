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13:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Владелец супермаркетов «Стройарсенал» расписался в банкротстве

Долги исчисляются миллиардами.

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию «Арсенал-Трейд», владеющую сетью магазинов «Стройарсенал». В отношении ликвидируемого должника открыто конкурсное производство, следует из материалов суда.

Заявление в отношении «Арсенал-Трейд» было подано ООО «Торговая компания «Атмосфера» из-за долга в 9 миллионов рублей. Вместе с тем общая задолженность компании перед кредиторами достигает 2,5 миллиарда рублей, долги перед работниками — 3 миллиона, по налогам и сборам — 1,4 миллиона рублей. С начала 2016 года в отношении должника возбуждено более 150 арбитражных дел о взыскании.

В «Арсенал-Трейд» поясняют, что крупнейшим активом компании является дебиторская задолженность, которую, скорее всего, взыскать не удастся, передает «Уралинформбюро».

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