Владелец супермаркетов «Стройарсенал» расписался в банкротстве
Долги исчисляются миллиардами.
Долги исчисляются миллиардами.
Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию «Арсенал-Трейд», владеющую сетью магазинов «Стройарсенал». В отношении ликвидируемого должника открыто конкурсное производство, следует из материалов суда.
Заявление в отношении «Арсенал-Трейд» было подано ООО «Торговая компания «Атмосфера»
В «Арсенал-Трейд» поясняют, что крупнейшим активом компании является дебиторская задолженность, которую, скорее всего, взыскать не удастся, передает «Уралинформбюро».