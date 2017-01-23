Смольный подал иск к «Метрострою» на 420 млн рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал очередной иск к компании «Метрострой». Чиновники считают, что заплатили за невыполненные работы.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал очередной иск к компании «Метрострой». Чиновники считают, что заплатили за невыполненные работы.
Как сообщили «Фонтанке» 23 января в КРТИ, иск касается не подтвержденных затрат на размещение отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная» во время строительства Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная». Иными словами, по версии городского правительства, «Метрострой» получил за эти работы 426 млн рублей, а сами работы не провел.
Это не первое подобное разбирательство между комитетом и «Метростроем». С апреля прошлого года КРТИ пытается взыскать средства за невыполненные работы по контрактам на инженерную подготовку территорий для продолжения