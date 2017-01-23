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14:01 (мск), источник: Фонтанка

Смольный подал иск к «Метрострою» на 420 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал очередной иск к компании «Метрострой». Чиновники считают, что заплатили за невыполненные работы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» 23 января в КРТИ, иск касается не подтвержденных затрат на размещение отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная» во время строительства Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная». Иными словами, по версии городского правительства, «Метрострой» получил за эти работы 426 млн рублей, а сами работы не провел.

Это не первое подобное разбирательство между комитетом и «Метростроем». С апреля прошлого года КРТИ пытается взыскать средства за невыполненные работы по контрактам на инженерную подготовку территорий для продолжения Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий (на 77 млн и 146 млн рублей соответственно). Этому предшествовала проверка со стороны УФСБ, которая обнаружила, что ряд оплаченных процедур не были проведены. По первому иску производство было приостановлено в январе, по второму — в очередной раз отложено судебное разбирательство. Все эти иски не мешают «Метрострою» получать крупнейшие заказы от города — не только на строительство подземки, но и на достройку стадиона на Крестовском острове.

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